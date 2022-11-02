На Юге оккупанты пытаются распределить силы, чтобы закрепиться — Гуменюк

Ноябрь, 02 в 9:20

На Юге Украины российские оккупанты продолжают перемещать личный состав и гражданское население, пытаясь создать для себя благоприятные условия, чтобы переформатироваться и закрепиться.

Несмотря на то, что наблюдается мощное движение перемещения на левый берег, на правом оккупанты все еще продолжают создавать оборонительные сооружения.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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— Уже заметно, что оккупанты перебрасывают с правого берега на левый артиллерийские установки, которые, вероятно, будут применены на Востоке страны. Военные РФ пробуют распределить силы. На Юге они были сконцентрированы еще с августа, поэтому их много. Но есть уже определенная нехватка, из-за чего Россия перебрасывает туда недавно мобилизованных. Из них в основном формируется первый рубеж обороны, – объяснила она.

Напомним, на днях Наталья Гуменюк также сообщала, что оккупанты готовят несколько сценариев развития событий на Юге.

Однако она заверила, что Вооруженные силы Украины готовы к любым коварным маневрам врага.

Фото: ГУР