Листопад, 02 в 11:29

Напередодні російські війська продовжували готуватись до оборони в Херсонській області.

Про зведення окупантами рубежів оборони на лівому березі Дніпра повідомили, зокрема, в Оперативному командуванні Південь.

Те, що загарбники активно риють окопи, передають й аналітики Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на свідчення місцевих жителів.

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Нині російські війська закріплюються для оборони східного берега Дніпра вздовж лінії Нова Каховка – Дніпряни – Корсунка (на лівому березі приблизно за 45 км на схід від Херсону).

Тривають роботи в Голій Пристані, що за 8 км на південний захід від Херсону, й аж на південь до Михайлівки, що глибоко на окупованій Росією території приблизно за 45 км на південь від Херсону.

Повідомлення про такі дії росіян свідчать про те, що російські війська готуються до тривалої оборонної операції на східному березі, переконані в ISW.

Тим часом 1 листопада російські джерела повідомляли про контрнаступ ЗСУ в Херсонській області.

Так, херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявляв, що РФ відбила атаку ЗСУ в бік Берислава.

Міноборони Росії стверджувало, що українські війська безуспішно намагалися просунутися в напрямку Милового, Суханового, в районі Брускинського – Костромки й Зеленого Гаю, хоча американські аналітики не змогли перевірити правдивість цих повідомлень.

Натомість 2 листопада в ОК Південь повідомили, що українська авіація протягом доби завдала вісім ударів, ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 160 вогневих завдань.

Завдяки цьому російська армія втратила:

25 військових,

три реактивні системи залпового вогню Град,

самохідну великокаліберну гаубицю Акація,

самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона,

зенітно-ракетний комплекс Тор,

11 одиниць автомобільної бронетехніки,

три склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському й Генічеському районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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