Ноябрь, 02 в 8:49

На протяжении ночи 2 ноября российские войска терроризировали одну из общин Черкасского района иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Два Shahed-136 сбили силы противовоздушной обороны. Один попал в объект инфраструктуры.

– К счастью, люди не пострадали. И это самое главное, – сообщил утром руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Глава ОВА призвал жителей области не публиковать никаких фото и видео, чтобы не помогать врагу, и каждый раз переходить в укрытия после объявления воздушной тревоги.

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Обстрел в Черкасской области этой ночью продолжался почти два с половиной часа.

О повышенной опасности Игорь Табурец предупреждал в 00:40, спустя 17 минут после того, как в регионе впервые с начала суток сработали сирены.

Вторая угроза обстрелов миновала в 03:05.

Утром стало известно, что всего в течение ночи российские оккупанты выпустили 13 дронов.

12 баражирующих боеприпасов уничтожили украинские защитники.

Половину дронов приземлили в Днепропетровской области. Еще два – в Черкасском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игор Табурец

Фото: Андрей Небитов