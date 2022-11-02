ВСУ за ночь приземлили 12 из 13 вражеских дронов
В течение ночи 2 ноября противовоздушная оборона уничтожила в восточных и центральных областях Украины 12 из 13 дронов-камикадзе Shahed-136.
Шесть беспилотников сбили зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы Воздушного командования Восток.
– Ночной грохот в небе над Днепропетровской областью – это работа нашей противовоздушной обороны. Наши защитники – мощь, – радуется руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
Еще шесть БПЛА приземлили в зоне ответственности воздушного командования Центр.
Для этого была привлечена истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, а также мобильные огневые группы Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.
В частности, два Shahed-136 силы ПВО уничтожили в одной из общин Черкасского района.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ, Валентин Резниченко, Игорь Табурец
Фото: Виталий Кличко