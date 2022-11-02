Ноябрь, 02 в 8:21

В течение ночи 2 ноября противовоздушная оборона уничтожила в восточных и центральных областях Украины 12 из 13 дронов-камикадзе Shahed-136.

Шесть беспилотников сбили зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы Воздушного командования Восток.

– Ночной грохот в небе над Днепропетровской областью – это работа нашей противовоздушной обороны. Наши защитники – мощь, – радуется руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Еще шесть БПЛА приземлили в зоне ответственности воздушного командования Центр.

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Для этого была привлечена истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, а также мобильные огневые группы Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.

В частности, два Shahed-136 силы ПВО уничтожили в одной из общин Черкасского района.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Валентин Резниченко, Игорь Табурец

Фото: Виталий Кличко