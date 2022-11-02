Тероризували всю ніч: дрон поцілив в об’єкт інфраструктури на Черкащині

Листопад, 02 в 8:49

Упродовж ночі 2 листопада російські війська тероризували одну з громад Черкаського району іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Два Shahed-136 збили сили протиповітряної оборони. Один влучив в об’єкт інфраструктури.

– На щастя, люди не постраждали. І це найголовніше, – повідомив уранці керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Очільник ОВА закликав жителів області не публікувати жодних фото та відео, щоб не допомагати ворогу, і щоразу переходити в укриття після оголошення повітряної тривоги.

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Обстріл у Черкаській області цієї ночі тривав майже дві з половиною години.

Про підвищену небезпеку Ігор Табурець попереджав о 00:40, за 17 хвилин після того, як в регіоні вперше з початку доби спрацювали сирени.

Друга загроза обстрілів минула о 03:05.

Уранці стало відомо, що загалом протягом ночі російські окупанти випустили 13 дронів.

12 боєприпасів, що баражують, знищили українські захисники.

Половину дронів приземлили в Дніпропетровській області. Ще два – у Черкаському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Андрій Нєбитов