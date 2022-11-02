Тероризували всю ніч: дрон поцілив в об’єкт інфраструктури на Черкащині
Упродовж ночі 2 листопада російські війська тероризували одну з громад Черкаського району іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.
Два Shahed-136 збили сили протиповітряної оборони. Один влучив в об’єкт інфраструктури.
– На щастя, люди не постраждали. І це найголовніше, – повідомив уранці керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Очільник ОВА закликав жителів області не публікувати жодних фото та відео, щоб не допомагати ворогу, і щоразу переходити в укриття після оголошення повітряної тривоги.
Обстріл у Черкаській області цієї ночі тривав майже дві з половиною години.
Про підвищену небезпеку Ігор Табурець попереджав о 00:40, за 17 хвилин після того, як в регіоні вперше з початку доби спрацювали сирени.
Друга загроза обстрілів минула о 03:05.
Уранці стало відомо, що загалом протягом ночі російські окупанти випустили 13 дронів.
12 боєприпасів, що баражують, знищили українські захисники.
Половину дронів приземлили в Дніпропетровській області. Ще два – у Черкаському районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ігор Табурець
Фото: Андрій Нєбитов