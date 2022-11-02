Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь после победы в войне
Фото: Офис президента
Президент Владимир Зеленский в интервью тонко намекнул, когда украинцам ждать победы в войне.
На вопрос журналиста о первой вещи, которую он сделает после победы, Зеленский ответил:
– Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море.
А на уточняющий вопрос, когда именно это произойдет, ответил:
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– Это будет не зимой. Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее.
Кроме того, его также спросили, ожидает ли он победу следующим летом. Он отметил, что очень этого хочет.
– У нас будет наша победа, – уверен президент.
К слову, многие эксперты сходятся на мысли, что Украине удастся к лету 2023 года вернуть оккупированные территории и Крым.