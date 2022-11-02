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Факты / Україна

Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь после победы в войне

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь после победы в войне
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в интервью тонко намекнул, когда украинцам ждать победы в войне.

На вопрос журналиста о первой вещи, которую он сделает после победы, Зеленский ответил:

– Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море.

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А на уточняющий вопрос, когда именно это произойдет, ответил:

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– Это будет не зимой. Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее.

Кроме того, его также спросили, ожидает ли он победу следующим летом. Он отметил, что очень этого хочет.

– У нас будет наша победа, – уверен президент.

К слову, многие эксперты сходятся на мысли, что Украине удастся к лету 2023 года вернуть оккупированные территории и Крым.

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