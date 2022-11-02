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Факти / Україна

Зеленський розповів, що зробить в першу чергу після перемоги у війні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зеленський розповів, що зробить в першу чергу після перемоги у війні
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю тонко натякнув, коли українцям чекати на перемогу у війні.

На запитання журналіста про першу річ, яку він зробить після перемоги, Зеленський відповів:

– Я поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море.

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А на уточнювальне питання, коли саме це станеться, відказав:

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– Це буде не взимку. Бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше.

Крім того, його також запитали, чи очікує він на перемогу наступного літа. Він зазначив, що дуже цього хоче.

– У нас буде наша перемога, – впевнений президент.

До речі, багато експертів сходяться на думці, що Україні вдасться до літа 2023 року повернути окуповані території і Крим.

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