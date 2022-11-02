Зеленський розповів, що зробить в першу чергу після перемоги у війні
Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю тонко натякнув, коли українцям чекати на перемогу у війні.
На запитання журналіста про першу річ, яку він зробить після перемоги, Зеленський відповів:
– Я поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море.
А на уточнювальне питання, коли саме це станеться, відказав:
Зараз дивляться
– Це буде не взимку. Бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше.
Крім того, його також запитали, чи очікує він на перемогу наступного літа. Він зазначив, що дуже цього хоче.
– У нас буде наша перемога, – впевнений президент.
До речі, багато експертів сходяться на думці, що Україні вдасться до літа 2023 року повернути окуповані території і Крим.