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Болгария согласовала предоставление Украине тяжелого оружия

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Болгария согласовала предоставление Украине тяжелого оружия
Фото: Getty Images

Парламент Болгарии проголосовал за предоставление Украине тяжелого оружия.

Депутаты Национального собрания 48-го созыва согласовали отправку нашему государству военной и военно-технической помощи. С вопроса Кто за мир, а кто за войну? Болгарская социалистическая партия начала дебаты в парламенте о военной помощи Украине. Дискуссия продолжалась более трех часов.

– Мы очень поздно встали на сторону наших союзников по НАТО и ЕС, – заявил Атанас Славов из Демократической Болгарии.

Славов задал вопрос, достаточно ли у Болгарии боеспособной армии для выполнения взятых на себя обязательств. Он считает, что предоставление военной помощи Украине и перевооружение болгарской армии должны быть связаны.

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Георг Георгиев из Граждане за европейское развитие Болгарии заявил, что Украине нужна военная помощь в ассортименте, чтобы отечественная промышленность могла производить качественную военную продукцию.

Источник: News.bg

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