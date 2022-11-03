Болгарія погодила надання Україні важкої зброї

Листопад, 03 в 19:00

Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.

Депутати Національних Зборів 48-го скликання погодили надання нашій державі військової та військово-технічної допомоги. З питання “хто за мир, а хто за війну?” “Болгарська соціалістична партія” розпочала дебати у парламенті про військову допомогу Україні. Дискусія тривала більше трьох годин.

– Ми дуже пізно стали на бік наших союзників по НАТО та ЄС, – заявив Атанас Славов з “Демократичної Болгарії”.

Славов поставив питання, чи достатньо в Болгарії боєздатної армії для виконання взятих на себе зобов’язань. Він вважає, що надання військової допомоги Україні та переозброєння болгарської армії мають бути пов’язані.

Зараз дивляться

Георг Георгієв із “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” заявив, що Україні потрібна військова допомога в асортименті, для того, щоб вітчизняна промисловість могла виготовляти якісну військову продукцію.

Джерело: News.bg