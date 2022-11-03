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Факти / Україна

Болгарія погодила надання Україні важкої зброї

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Болгарія погодила надання Україні важкої зброї
Фото: Getty Images

Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.

Депутати Національних Зборів 48-го скликання погодили надання нашій державі військової та військово-технічної допомоги. З питання “хто за мир, а хто за війну?” “Болгарська соціалістична партія” розпочала дебати у парламенті про військову допомогу Україні. Дискусія тривала більше трьох годин.

– Ми дуже пізно стали на бік наших союзників по НАТО та ЄС, – заявив Атанас Славов з “Демократичної Болгарії”.

Славов поставив питання, чи достатньо в Болгарії боєздатної армії для виконання взятих на себе зобов’язань. Він вважає, що надання військової допомоги Україні та переозброєння болгарської армії мають бути пов’язані.

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Георг Георгієв із “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” заявив, що Україні потрібна військова допомога в асортименті, для того, щоб вітчизняна промисловість могла виготовляти якісну військову продукцію.

Джерело: News.bg

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