Ноябрь, 03 в 9:48

Качались люстры и сотрясалась мебель: до Одессы докатилось землетрясение из Румынии

3 ноября в 06:50 в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксировали в 51 км северо-западнее Бузэу. Почувствовали землетрясение в Румынии жители трех стран – Украины, Молдовы и Болгарии. Сейчас смотрят В Украине больше всего сообщений о землетрясении поступало из Одессы. Жители многих районов города утверждают, что в квартирах качались люстры. У некоторых одесситов даже сотрясалась мебель.

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