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Факты / Україна

Качались люстры и сотрясалась мебель: до Одессы докатилось землетрясение из Румынии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Землетрус
Фото: Dreamstime

3 ноября в 06:50 в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Подземные толчки зафиксировали в 51 км северо-западнее Бузэу.

Почувствовали землетрясение в Румынии жители трех стран – Украины, Молдовы и Болгарии.

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В Украине больше всего сообщений о землетрясении поступало из Одессы.

Жители многих районов города утверждают, что в квартирах качались люстры.

У некоторых одесситов даже сотрясалась мебель.

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