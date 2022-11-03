Качались люстры и сотрясалась мебель: до Одессы докатилось землетрясение из Румынии
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3 ноября в 06:50 в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Подземные толчки зафиксировали в 51 км северо-западнее Бузэу.
Почувствовали землетрясение в Румынии жители трех стран – Украины, Молдовы и Болгарии.
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В Украине больше всего сообщений о землетрясении поступало из Одессы.
Жители многих районов города утверждают, что в квартирах качались люстры.
У некоторых одесситов даже сотрясалась мебель.