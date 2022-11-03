Гойдалися люстри та стрясалися меблі: до Одеси дістався землетрус із Румунії
Фото: Dreamstime
3 листопада о 06:50 у Румунії стався землетрус магнітудою 5,1.
Підземні поштовхи зафіксували за 51 км на північний захід від Бузеу.
Відчули землетрус у Румунії жителі ще трьох країн – України, Молдови та Болгарії.
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В Україні найбільше повідомлень про землетрус надходили з Одеси.
Жителі багатьох районів міста стверджують, що в квартирах гойдалися люстри.
У декого з одеситів навіть стрясалися меблі.
Джерело: VolcanoDiscovery