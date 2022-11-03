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Факти / Україна

Гойдалися люстри та стрясалися меблі: до Одеси дістався землетрус із Румунії

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Землетрус
Фото: Dreamstime

3 листопада о 06:50 у Румунії стався землетрус магнітудою 5,1.

Підземні поштовхи зафіксували за 51 км на північний захід від Бузеу.

Відчули землетрус у Румунії жителі ще трьох країн – України, Молдови та Болгарії.

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В Україні найбільше повідомлень про землетрус надходили з Одеси.

Жителі багатьох районів міста стверджують, що в квартирах гойдалися люстри.

У декого з одеситів навіть стрясалися меблі.

Джерело: VolcanoDiscovery

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