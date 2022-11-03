Ноябрь, 03 в 13:18

3 ноября сеть заполонили фото областной военной администрации во временно захваченном Херсоне без триколора.

Фотографию, в частности, распространил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

– Со здания Херсонской ОВА оккупанты сняли российский триколор. О чем это может свидетельствовать? – задал риторический вопрос журналист и подчеркнул, что захватчики, кроме того, оставили свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.

Такой же вопрос ведущие общенационального телемарафона задали при прямом включении и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову.

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– Почему только в Херсоне (пропал триколор, – Ред.)? – удивился Алексей Данилов. – Как только приближаются наши Вооруженные силы, всюду сразу исчезают коллаборанты со своими триколорами.

Секретарь СНБО отмечает: то, что происходит сейчас в Херсоне и области, так же происходило в Изюме и других городах, к которым приближались Вооруженные силы Украины.

– Это свидетельствует о том, что, пожалуй, скоро в Херсоне что-нибудь интересное будет происходить. Там же не только триколоры, там и памятники куда-то подевались, – отметил Алексей Данилов.

К слову, пока украинцы радуются, что в Херсоне не стало флага РФ, местный коллаборант Кирилл Стремоусов убеждает свою аудиторию, что в городе 3 ноября все “по-прежнему стабильно”.

Правда, записал гауляйтер видеообращения с авто, полностью заполненного вещами.

– В городе пока все хорошо. Жизнеобеспечение города на нормальном уровне. На линии фронта пока без изменений. Где-то далеко слышны бои, – убеждал Кирилл Стремоусов, заваленный сумками.

Между тем, глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предупреждает: не стоит спешить радоваться отсутствию триколора на здании ОВА в Херсоне.

Ведь это может быть провокацией оккупантов, чтобы сложилось впечатление, будто захватчики покинули населенные пункты и что туда безопасно заходить.

– Учитывая, что оккупанты готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, не стоит спешить радоваться. Мы понимаем их тактику действий. Надо отдавать себе отчет, что гибридная война предполагает и такие информационные вбросы, которые могут быть рассчитаны на ослабление регулярных войск. Мы же видим ситуацию под другим углом и среагируем адекватно, – заверила глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Андрей Цаплиенко