Наближаються ЗСУ: у Херсоні з будівлі ОВА зник триколор

Листопад, 03 в 13:18

3 листопада мережу заполонили фото обласної військової адміністрації в тимчасово захопленому Херсоні без триколора.

Світлину, зокрема, поширив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

– Із будівлі Херсонської ОВА окупанти зняли російські триколор. Про це може свідчити? – поставив риторичне запитання журналіст і наголосив, що загарбники, крім того, залишили свої блокпости в Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.

Таке ж питання ведучі загальнонаціонального телемарафону поставили під час прямого включення й секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову.

Зараз дивляться

– Чому тільки в Херсоні (зник триколор, – Ред.)? – здивувався Олексій Данілов. – Щойно наближаються наші Збройні сили, усюди відразу зникають колаборанти зі своїми триколорами.

Секретар РНБО наголошує: те, що відбувається зараз у Херсоні та області, відбувалося і в Ізюмі та інших містах, до яких наближались Збройні сили України.

– Це свідчить про те, що, мабуть, скоро в Херсоні щось цікаве відбуватиметься. Там же не тільки триколори, там і пам’ятники кудись поділися, – наголосив Олексій Данілов.

До слова, поки українці тішаться, що в Херсоні не стало прапора РФ, місцевий колаборант Кирило Стремоусов переконує свою аудиторію, що в місті 3 листопада все “стабільно, як і раніше”.

Щоправда, записав гауляйтер відеозвернення з авто, ущент заповненого речами.

– У місті наразі все гаразд. Життєзабезпечення міста на нормальному рівні. На лінії фронту поки що без змін. Десь далеко чутно бої, – переконує Кирило Стремоусов, завалений торбами.

Тим часом очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк попереджає: не варто поспішати радіти відсутності триколора на будівлі ОВА в Херсоні.

Адже це може бути провокацією окупантів, щоб склалось враження, буцімто загарбники залишили населені пункти й що туди безпечно заходити.

– З огляду на те, що окупанти готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, не варто поспішати радіти. Ми розуміємо їхню тактику дій. Треба усвідомлювати, що гібридна війна передбачає і такі інформаційні вкиди, що можуть бути розраховані на послаблення регулярних військ. Ми ж бачимо ситуацію трошки під іншим кутом і зреагуємо адекватно, – запевнила очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андрій Цаплієнко