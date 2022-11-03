Ноябрь, 03 в 8:21

Ночью 3 ноября российские войска прибегли к массированным атакам Днепропетровской области.

Ночь массированных атак: РФ обстреляла Кривой Рог, Павлоград, Никополь / 3 фотографии

Пострадали от обстрелов Кривой Рог, Павлоград, Никополь и Марганецкая община.

Оккупанты обстреливали регион иранскими дронами-камикадзе, Градами и тяжелой артиллерией.

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Четыре вражеских беспилотника уничтожили в Никопольском районе представители Воздушного командования Восток.

Однако были и прилеты.

– Напряженная ночь массированных атак… – так о событиях ночи 3 ноября говорит руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге.

Серьезные разрушения сейчас устраняют все службы.

Продолжаются восстановительные работы и в Павлограде, где враг попал в промышленное предприятие.

В Никополе спасатели уже ликвидировали пожар на автозаправке.

Кроме того, вражеские снаряды повредили в городе жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

В Марганецкой общине чинят линии электроснабжения после того, как вражеские снаряды оставили без света более 1 тыс. семей.

К счастью, добавляет Валентин Резниченко, всюду обошлось без погибших и раненых.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко