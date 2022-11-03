Ночь массированных атак: РФ обстреляла Кривой Рог, Павлоград, Никополь
Ночью 3 ноября российские войска прибегли к массированным атакам Днепропетровской области.
Пострадали от обстрелов Кривой Рог, Павлоград, Никополь и Марганецкая община.
Оккупанты обстреливали регион иранскими дронами-камикадзе, Градами и тяжелой артиллерией.
Четыре вражеских беспилотника уничтожили в Никопольском районе представители Воздушного командования Восток.
Однако были и прилеты.
– Напряженная ночь массированных атак… – так о событиях ночи 3 ноября говорит руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
Так, россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге.
Серьезные разрушения сейчас устраняют все службы.
Продолжаются восстановительные работы и в Павлограде, где враг попал в промышленное предприятие.
В Никополе спасатели уже ликвидировали пожар на автозаправке.
Кроме того, вражеские снаряды повредили в городе жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.
В Марганецкой общине чинят линии электроснабжения после того, как вражеские снаряды оставили без света более 1 тыс. семей.
К счастью, добавляет Валентин Резниченко, всюду обошлось без погибших и раненых.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко