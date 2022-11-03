Ніч масованих атак: РФ обстріляла Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь
Уночі 3 листопада російські війська вдались до масованих атак Дніпропетровської області.
Постраждали від обстрілів Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь та Марганецька громада.
Окупанти обстрілювали регіон іранськими дронами-камікадзе, Градами та важкою артилерією.
Чотири ворожі безпілотники знищили в Нікопольському районі представники Повітряного командування Схід.
Однак були й прильоти.
– Напружена ніч масованих атак… – так про події ночі 3 листопада говорить керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Так, росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури в Кривому Розі.
Серйозні руйнування зараз ліквідують усі служби.
Тривають відновлювальні роботи й у Павлограді, де ворог влучив у промислове підприємство.
У Нікополі рятувальники вже ліквідували пожежу на автозаправці.
Крім того, ворожі снаряди пошкодили в місті житла, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.
У Марганецькій громаді лагодять лінії електропостачання після того, як ворожі снаряди залишили без світла понад 1 тис. родин.
На щастя, додає Валентин Резніченко, усюди минулося без загиблих та поранених.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко