Листопад, 03 в 8:21

Уночі 3 листопада російські війська вдались до масованих атак Дніпропетровської області.

Ніч масованих атак: РФ обстріляла Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь / 3 фотографии

Постраждали від обстрілів Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь та Марганецька громада.

Окупанти обстрілювали регіон іранськими дронами-камікадзе, Градами та важкою артилерією.

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Чотири ворожі безпілотники знищили в Нікопольському районі представники Повітряного командування Схід.

Однак були й прильоти.

– Напружена ніч масованих атак… – так про події ночі 3 листопада говорить керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури в Кривому Розі.

Серйозні руйнування зараз ліквідують усі служби.

Тривають відновлювальні роботи й у Павлограді, де ворог влучив у промислове підприємство.

У Нікополі рятувальники вже ліквідували пожежу на автозаправці.

Крім того, ворожі снаряди пошкодили в місті житла, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.

У Марганецькій громаді лагодять лінії електропостачання після того, як ворожі снаряди залишили без світла понад 1 тис. родин.

На щастя, додає Валентин Резніченко, усюди минулося без загиблих та поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко