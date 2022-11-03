Ноябрь, 03 в 11:42

Российских солдат удручает, что им приходится воевать на старых боевых машинах пехоты, которые они сами же прозвали “алюминиевыми банками”.

Об этом 3 ноября сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Согласно данным оборонного ведомства, в середине октября во время наступления украинских войск потери российской бронетехники возросли до более чем 40 единиц в сутки.

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А это, к слову, столько техники, сколько должно быть в батальоне.

Поэтому, учитывая, что РФ в своей войне против Украины полагается именно на бронетанковые подразделения и артиллерию, не исключено, что в последние недели Россия могла приобрести у Беларуси по меньшей мере 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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