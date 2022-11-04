В 2022 году Украина получила от Евросоюза 22 млрд евро помощи – Боррель

Ноябрь, 03 в 22:01

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что общая военная помощь Украине от блока в 2022 году составила уже 22 млрд евро.

Об этом он заявил перед встречей министров иностранных дел Группы семи в Германии в четверг, 3 ноября.

– Европейский Союз уже выделил 22 миллиарда евро на поддержку Украины – 22 миллиарда евро. И я не учитываю здесь военную поддержку, которая предоставляется на двусторонней основе государствами-членами, – сообщил он.

Европейский дипломат добавил, что три миллиарда евро из названной им суммы были выделены через Европейский инструмент обеспечения мира, остальные 19 – были выделены Евросоюзом и государствами-членами “для финансовой, экономической поддержки Украины”.

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– Зима приближается, Путин ждет “генерала Зиму”, чтобы поддержать российскую армию. Сейчас, как никогда, мы должны поддержать Украину и украинский народ. Они воюют, защищают свою страну и наш моральный долг – поддержать их, – заявил Жозеп Боррель.

Напомним, Еврокомиссия подготовила три способа, с помощью которых страны ЕС могут финансово поддержать Украину в условиях ее войны с Россией. Они должны быть рассмотрены во время встречи министров финансов.