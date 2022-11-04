Листопад, 03 в 22:01

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що загальна військова допомога Україні від блоку 2022 року становить вже €22 млрд.

Про це він заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ Групи семи у Німеччині у четвер, 3 листопада.

– Європейський Союз уже виділив €22 млрд на підтримку України – €22 млрд. І я не зважаю тут на військову підтримку, яка надається на двосторонній основі державами-членами, – повідомив він.

Європейський дипломат додав, що €3 млрд із названої ним суми було виділено через Європейський інструмент забезпечення миру, решта €19 млрд – було виділено Євросоюзом та державами-членами “для фінансової, економічної підтримки України”.

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– Зима наближається, Путін чекає на “генерала зиму”, щоб підтримати російську армію. Нині, як ніколи, ми маємо підтримати Україну та український народ. Вони воюють, захищають свою країну, і наш моральний обов’язок – підтримати їх, – заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, Єврокомісія підготувала три способи, за допомогою яких країни ЄС можуть фінансово підтримати Україну в умовах її війни з Росією. Вони мають бути розглянуті під час зустрічі міністрів фінансів.