Октябрь, 18 в 13:45

Во вторник, 18 октября, Украина получила €2 млрд макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что эти средства будут направлены на поддержание экономической стабильности Украины.

— Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах. Эти средства являются первой частью пакета в размере €5 млрд. В целом в этом году Украина получила от ЕС €4,2 млрд макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором, — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил европейских партнеров и заявил, что правительство продолжает работу над новыми финансовыми программами на следующий год.

Сейчас смотрят

Отметим, вчера Европейский Союз объявил о выделении еще €500 млн военной помощи для Украины.

Это уже шестой транш от ЕС с начала полномасштабной войны РФ против нашего государства. Таким образом, общая сумма военной помощи Украине со стороны ЕС вырастет до €3,1 млрд.