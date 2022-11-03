Листопад, 03 в 17:15

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомляє, що російські окупанти готують масштабні провокації у Херсоні та області.

– Ми продовжуємо бойові дії, зокрема на Херсонському напрямку. Попри те, що ворог намагається переконати, що він залишає населені пункти, а також – що створюється ефект тотальної евакуації, ми відстежуємо ситуацію і бачимо, що це може бути хитрий військовий маневр, щоб створити для себе правильно побудовану оборону, – пояснила вона в ефірі національного телемарафону 3 листопада.

Гуменюк зазначила, що українські захисники бачать, що у Херсоні залишаються регулярні підрозділи, переодягнуті у цивільних. Вони продовжують заселятися не лише у самому обласному центрі, а й у інших населених пунктах до будинків людей, які виїхали.

– На сьогодні відомо, що вони повністю перекрили рух через річку Дніпро, заборонили цивільним використовувати будь-які плавзасоби. Це може свідчити про те, що вони намагаються виключно з власною метою використовувати переправи, які ще можуть функціонувати, і плавзасоби, які вони собі залишили і вкрали у місцевих, – повідомила очільниця пресцентру.

Також, за її словами, це може говорити про те, що окупанти намагаються продовжувати створення картинки нібито тотальної відсутності населення та створення тих наративів, які їм потрібні.

Зараз дивляться

– Але продовження бойових дій є, ми тримаємо вогневий контроль, зокрема Антонівську переправу, яка була створена альтернативно вздовж мосту – вона не може зараз бути використана, оскільки критично пошкоджена, – повідомила Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що вороги намагаються замінувати підступи, облаштовують траншейні засоби оборони та використовують залізобетонні конструкції. І розуміючи, що це робиться поспіхом, вони крадуть у місцевих будівельні матеріали та все, що потрапляє під руку.

– Те, що вони намагаються створити видимість на окупованій території, що перевозяться залізобетонні конструкції, це також певний тиск на людей, що нібито вони тут на постійній основі зміцнюються та намагаються створити межі оборони, – зазначила голова пресцентру.

Зняття прапорів, за її даними, може бути проявом певної провокації, щоб створити враження, що населені пункти залишені та захід у них безпечний.

– Проте з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, а також те, як вони розміщують свої підрозділи – можна побачити заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає й такі атаки, які можуть бути розраховані на ослаблення регулярних військ. Але ми бачимо ситуацію під іншим кутом та зреагуємо адекватно, – пообіцяла Гуменюк.

Окупанти готуються створювати провокації, додала вона. Так, вони це не приховували і навіть певним чином репетирували на День Херсона, коли намагалися створити враження, що вуличні бої вже тривають у місті і було створено картинку, що нібито по цивільних відкривають вогонь Збройні сили України.

– Також вони попереджають місцевих мешканців через гучномовці про те, що їм потрібно виїхати, саме тому, що “готуються масовані ракетні обстріли ЗСУ”. Так вони хочуть створити картинку, що українські захисники, коли увійдуть до обласного центру, почали розстріл мирного населення, – розповіла Наталія Гуменюк.

За її даними, агресори хочуть створити наративи для своїх пабліків та пропагандистських каналів. Проте українські захисники знають про їхні спроби та готові до цих провокацій.

Наголошується, що з метою інформаційної блокади місцевого населення на Херсонщині росіяни підірвали вежі мобільного зв’язку. Так вони хочуть заповнити свідомість херсонців своїми наративами та агітувати їх за евакуацію-депортацію.

– Щоб не було розуміння місцевих, що вони будуть захищені силами оборони України. А мародерська сутність окупанта проявляється ще й у тому, щоб у принципі стягнути щось, що погано лежить чи знайшлося, – резюмувала Гуменюк.