Ноябрь, 03 в 9:35

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 730 оккупантов, общие потери РФ достигли около 74 тыс. убитыми, сообщает в утренней сводке Генштаб.

Украинские защитники за день также уничтожили 20 танков врага, 27 бронированных машин, 22 артсистемы и четыре беспилотника.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 3 ноября:

личный состав – около 74 000 (+730) человек ликвидировано;

танки – 2 734 (+20);

боевые бронированные машины – 5 552 (+27);

артиллерийские системы – 1 755 (+22);

РСЗО – 390 (+3);

средства ПВО – 198;

самолеты – 277;

вертолеты – 258;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4);

крылатые ракеты – 397;

корабли/катера – 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 162 (+9);

специальная техника – 155 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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