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Факты / Україна

Потери РФ в войне с Украиной достигли 74 тыс. убитыми – Генштаб ВСУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ в войне с Украиной достигли 74 тыс. убитыми – Генштаб ВСУ
Фото: Depositphotos

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 730 оккупантов, общие потери РФ достигли около 74 тыс. убитыми, сообщает в утренней сводке Генштаб.

Украинские защитники за день также уничтожили 20 танков врага, 27 бронированных машин, 22 артсистемы и четыре беспилотника.

 

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 3 ноября:

  • личный состав – около 74 000 (+730) человек ликвидировано;
  • танки – 2 734 (+20);
  • боевые бронированные машины – 5 552 (+27);
  • артиллерийские системы – 1 755 (+22);
  • РСЗО – 390 (+3);
  • средства ПВО – 198;
  • самолеты – 277;
  • вертолеты – 258;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4);
  • крылатые ракеты – 397;
  • корабли/катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 162 (+9);
  • специальная техника – 155 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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