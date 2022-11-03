Потери РФ в войне с Украиной достигли 74 тыс. убитыми – Генштаб ВСУ
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За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 730 оккупантов, общие потери РФ достигли около 74 тыс. убитыми, сообщает в утренней сводке Генштаб.
Украинские защитники за день также уничтожили 20 танков врага, 27 бронированных машин, 22 артсистемы и четыре беспилотника.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 3 ноября:
- личный состав – около 74 000 (+730) человек ликвидировано;
- танки – 2 734 (+20);
- боевые бронированные машины – 5 552 (+27);
- артиллерийские системы – 1 755 (+22);
- РСЗО – 390 (+3);
- средства ПВО – 198;
- самолеты – 277;
- вертолеты – 258;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4);
- крылатые ракеты – 397;
- корабли/катера – 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 162 (+9);
- специальная техника – 155 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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