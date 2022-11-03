Втрати РФ у війні з Україною сягнули 74 тис. вбитими – Генштаб ЗСУ
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За останню добу ЗСУ ліквідували ще 730 окупантів, загальні втрати РФ сягнули близько 74 тис. вбитими, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб.
Українські захисники за день також знищили 20 танків ворога, 27 броньованих машин, 22 артсистеми та чотири безпілотники.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 3 листопада:
- особовий склад – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано;
- танки – 2 734 (+20);
- бойові броньовані машини – 5 552 (+27);
- артилерійські системи – 1 755 (+22);
- РСЗВ – 390 (+3);
- засоби ППО – 198;
- літаки – 277;
- гелікоптери – 258;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4);
- крилаті ракети ‒ 397;
- кораблі/катери – 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 162 (+9);
- спеціальна техніка – 155 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-ю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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