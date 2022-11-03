Листопад, 03 в 9:35

За останню добу ЗСУ ліквідували ще 730 окупантів, загальні втрати РФ сягнули близько 74 тис. вбитими, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб.

Українські захисники за день також знищили 20 танків ворога, 27 броньованих машин, 22 артсистеми та чотири безпілотники.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 3 листопада:

особовий склад – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано;

танки – 2 734 (+20);

бойові броньовані машини – 5 552 (+27);

артилерійські системи – 1 755 (+22);

РСЗВ – 390 (+3);

засоби ППО – 198;

літаки – 277;

гелікоптери – 258;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4);

крилаті ракети ‒ 397;

кораблі/катери – 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 162 (+9);

спеціальна техніка – 155 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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