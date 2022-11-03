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Факти / Україна

Втрати РФ у війні з Україною сягнули 74 тис. вбитими – Генштаб ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати РФ у війні з Україною сягнули 74 тис. вбитими – Генштаб ЗСУ
Фото: Depositphotos

За останню добу ЗСУ ліквідували ще 730 окупантів, загальні втрати РФ сягнули  близько 74 тис. вбитими, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб.

Українські захисники за день також знищили 20 танків ворога, 27 броньованих машин, 22 артсистеми та чотири безпілотники.

 

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 3 листопада:

  • особовий склад – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано;
  • танки – 2 734 (+20);
  • бойові броньовані машини – 5 552 (+27);
  • артилерійські системи – 1 755 (+22);
  • РСЗВ – 390 (+3);
  • засоби ППО – 198;
  • літаки – 277;
  • гелікоптери – 258;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4);
  • крилаті ракети ‒ 397;
  • кораблі/катери – 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 162 (+9);
  • спеціальна техніка – 155 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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