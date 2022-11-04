Витерпіти російський енерготерор – наше національне завдання: Зеленський про відключення світла

Листопад, 03 в 23:24

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що витерпіти російський енерготерор, пройти це випробування є наразі національним завданням для українців.

– Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться, – зазначив голова держави.

Також він закликав місцеві органи влади уникати непотрібного використання електрики.

– Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення, – додав Зеленський.

Крім того, він звернувся до енергокомпаній із закликом активніше роз’яснювати людям, коли й чому відключають ту чи іншу вулицю, той чи інший район.

Зараз дивляться

– Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою, – говорить президент.

Зеленський додав, що також важливо уникати несправедливості у цьому питанні.

– Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів, – говорить він.

До того ж, голова держави повідомив, що лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів. Зокрема в Києві та десяти областях.

Також Зеленський проінформував, що провів низку важливих зустрічей, зокрема з президенткою Греції та представниками Конгресу США.