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Факты / Україна / Общество

В Украине хотят штрафовать пешеходов за неиспользование светоотражающие элементов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Украине хотят штрафовать пешеходов за неиспользование светоотражающие элементов
Фото: Pexels

В Украине предлагают обязать пешеходов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости использовать светоотражающие элементы.

Это могут быть ленты, наклейки, жилеты или одежда с такими элементами. Соответствующий законопроект №8155 зарегистрировали в Верховной Раде.

За неиспользование светоотражающих элементов предлагают привлекать к административной ответственности.

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В частности, согласно законопроекту, передвижение пешеходов по проезжей части дорог и обочинам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов влечет за собой предупреждение или штраф в размере трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 51 грн (17 грн×3).

Также предложенные изменения в закон обязывают должностных лиц, которые отвечают за строительство, реконструкцию, ремонт дорог, улиц и железнодорожных переездов, мостов, путепроводов, других сооружений обеспечивать работников, которые выполняют такие работы в темное время суток, светоотражающими элементами.

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Источник: Верховная Рада
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