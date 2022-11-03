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Факты / Україна

ВСУ уничтожили шесть российских цистерн с топливом и четыре склада с БК

Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили шесть российских цистерн с топливом и четыре склада с БК

Подразделения ракетных войск и артиллерии накануне выполнили на Юге Украины около 150 огневых задач и нанесли один авиаудар по скоплению россиян и их технике.

Согласно подтвержденной информации, армия РФ потеряла:

  • восемь военных,
  • два танка,
  • реактивную систему залпового огня Град,
  • инженерную машину разграждения ИМР-1,
  • девять единиц автомобильной бронетехники,
  • четыре склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах,
  • шесть железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами.

По состоянию на 3 ноября известно о повреждении:

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  • танка,
  • пяти единиц автобронетехники,
  • реактивной системы залпового огня Град,
  • буксированной гаубицы Д-20.

Остальные потери врага доразведываются.

В Черном море сосредоточены семь российских кораблей, среди которых один большой десантный корабль, один надводный ракетоноситель с восемью Калибрами на борту.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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