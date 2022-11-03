Ноябрь, 03 в 6:30

Подразделения ракетных войск и артиллерии накануне выполнили на Юге Украины около 150 огневых задач и нанесли один авиаудар по скоплению россиян и их технике.

Согласно подтвержденной информации, армия РФ потеряла:

восемь военных,

два танка,

реактивную систему залпового огня Град,

инженерную машину разграждения ИМР-1,

девять единиц автомобильной бронетехники,

четыре склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах,

шесть железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами.

По состоянию на 3 ноября известно о повреждении:

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танка,

пяти единиц автобронетехники,

реактивной системы залпового огня Град,

буксированной гаубицы Д-20.

Остальные потери врага доразведываются.

В Черном море сосредоточены семь российских кораблей, среди которых один большой десантный корабль, один надводный ракетоноситель с восемью Калибрами на борту.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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