ВСУ уничтожили шесть российских цистерн с топливом и четыре склада с БК
Подразделения ракетных войск и артиллерии накануне выполнили на Юге Украины около 150 огневых задач и нанесли один авиаудар по скоплению россиян и их технике.
Согласно подтвержденной информации, армия РФ потеряла:
- восемь военных,
- два танка,
- реактивную систему залпового огня Град,
- инженерную машину разграждения ИМР-1,
- девять единиц автомобильной бронетехники,
- четыре склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах,
- шесть железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами.
По состоянию на 3 ноября известно о повреждении:
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- танка,
- пяти единиц автобронетехники,
- реактивной системы залпового огня Град,
- буксированной гаубицы Д-20.
Остальные потери врага доразведываются.
В Черном море сосредоточены семь российских кораблей, среди которых один большой десантный корабль, один надводный ракетоноситель с восемью Калибрами на борту.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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