ЗСУ знищили шість російських цистерн із паливом та чотири склади з БК
Підрозділи ракетних військ та артилерії напередодні виконали на Півдні України близько 150 вогневих завдань та завдали одного авіаудару по скупченню росіян та їхньої техніки.
Згідно з підтвердженою інформацією, армія РФ втратила:
- вісім військових,
- два танки,
- реактивну систему залпового вогню Град,
- інженерну машину розгородження ІМР-1,
- дев’ять одиниць автомобільної бронетехніки,
- чотири склади з боєприпасами в Баштанському та Бериславському районах,
- шість залізничних цистерн із паливно-мастильними запасами.
Станом на 3 листопада відомо про пошкодження:
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- танка,
- п’яти одиниць автобронетехніки,
- реактивної системи залпового вогню Град,
- буксированої гаубиці Д-20.
Решта втрат ворога дорозвідується.
У Чорному морі наразі зосереджено сім російських кораблів, серед яких один великий десантний корабель, один надводний ракетоносій із вісьмома Калібрами на борту.
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