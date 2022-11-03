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Факти / Україна

ЗСУ знищили шість російських цистерн із паливом та чотири склади з БК

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили шість російських цистерн із паливом та чотири склади з БК

Підрозділи ракетних військ та артилерії напередодні виконали на Півдні України близько 150 вогневих завдань та завдали одного авіаудару по скупченню росіян та їхньої техніки.

Згідно з підтвердженою інформацією, армія РФ втратила:

  • вісім військових,
  • два танки,
  • реактивну систему залпового вогню Град,
  • інженерну машину розгородження ІМР-1,
  • дев’ять одиниць автомобільної бронетехніки,
  • чотири склади з боєприпасами в Баштанському та Бериславському районах,
  • шість залізничних цистерн із паливно-мастильними запасами.

Станом на 3 листопада відомо про пошкодження:

Зараз дивляться
  • танка,
  • п’яти одиниць автобронетехніки,
  • реактивної системи залпового вогню Град,
  • буксированої гаубиці Д-20.

Решта втрат ворога дорозвідується.

У Чорному морі наразі зосереджено сім російських кораблів, серед яких один великий десантний корабель, один надводний ракетоносій із вісьмома Калібрами на борту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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