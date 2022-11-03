ЗСУ знищили шість російських цистерн із паливом та чотири склади з БК

Листопад, 03 в 6:30

Підрозділи ракетних військ та артилерії напередодні виконали на Півдні України близько 150 вогневих завдань та завдали одного авіаудару по скупченню росіян та їхньої техніки.

Згідно з підтвердженою інформацією, армія РФ втратила:

вісім військових,

два танки,

реактивну систему залпового вогню Град,

інженерну машину розгородження ІМР-1,

дев’ять одиниць автомобільної бронетехніки,

чотири склади з боєприпасами в Баштанському та Бериславському районах,

шість залізничних цистерн із паливно-мастильними запасами.

Станом на 3 листопада відомо про пошкодження:

Зараз дивляться

танка,

п’яти одиниць автобронетехніки,

реактивної системи залпового вогню Град,

буксированої гаубиці Д-20.

Решта втрат ворога дорозвідується.

У Чорному морі наразі зосереджено сім російських кораблів, серед яких один великий десантний корабель, один надводний ракетоносій із вісьмома Калібрами на борту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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