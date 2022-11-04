Блестящая работа: во Львовской области приземлили дрон-камикадзе
4 ноября силы противовоздушной обороны сбили над Львовской областью иранский дрон-камикадзе Shahed.
– Спасибо нашим защитникам из Воздушного командирования Запад за блестящую работу! – поблагодарил украинских защитников руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.
По словам главы ОВА, разрушений и пострадавших после вражеской атаки в области нет.
Отметим, что звуки взрывов во Львовской области, напоминавшие работу противовоздушной обороны, местные жители услышали в пять утра.
Воздушная тревога в регионе этой ночью была короткой – длилась всего 21 минуту – с 05:08 до 05:29.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Максим Козицкий
Фото: Андрей Небитов