Ноябрь, 04 в 8:07

4 ноября силы противовоздушной обороны сбили над Львовской областью иранский дрон-камикадзе Shahed.

– Спасибо нашим защитникам из Воздушного командирования Запад за блестящую работу! – поблагодарил украинских защитников руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.

По словам главы ОВА, разрушений и пострадавших после вражеской атаки в области нет.

Отметим, что звуки взрывов во Львовской области, напоминавшие работу противовоздушной обороны, местные жители услышали в пять утра.

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Воздушная тревога в регионе этой ночью была короткой – длилась всего 21 минуту – с 05:08 до 05:29.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Максим Козицкий

Фото: Андрей Небитов