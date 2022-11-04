Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Блестящая работа: во Львовской области приземлили дрон-камикадзе

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Київської області дронами-камікадзе 27 жовтня 2022

4 ноября силы противовоздушной обороны сбили над Львовской областью иранский дрон-камикадзе Shahed.

– Спасибо нашим защитникам из Воздушного командирования Запад за блестящую работу! – поблагодарил украинских защитников руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.

По словам главы ОВА, разрушений и пострадавших после вражеской атаки в области нет.

Отметим, что звуки взрывов во Львовской области, напоминавшие работу противовоздушной обороны, местные жители услышали в пять утра.

Сейчас смотрят

Воздушная тревога в регионе этой ночью была короткой – длилась всего 21 минуту – с 05:08 до 05:29.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Максим Козицкий

Фото: Андрей Небитов

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка