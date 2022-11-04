Блискуча робота: у Львівській області приземлили дрон-камікадзе
4 листопада сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю іранський дрон-камікадзе Shahed.
– Дякуємо нашим оборонцям із Повітряного командування Захід за блискучу роботу! – подякував українським захисникам керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За словами очільника ОВА, руйнувань та постраждалих після ворожої атаки в області немає.
Зауважимо, що звуки вибухів на Львівщині, що нагадували роботу протиповітряної оборони, місцеві жителі почули о п’ятій ранку.
Повітряна тривога в регіоні цієї ночі була короткою – тривала всього 21 хвилину – із 05:08 до 05:29.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Андрій Нєбитов