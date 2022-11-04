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В Соединенных Штатах Америки пообещали предоставить Украине необходимую военную помощь для проведения контрнаступления ВСУ и освобождения Херсона.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге во время визита в Украину.

По его словам, деоккупация Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках неанонсированного визита.