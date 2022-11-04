Сбитые дроны во Львовской и Днепропетровской областях: что происходит на 254-е сутки войны (онлайн)
4 ноября украинские защитники уничтожили один дрон-камикадзе Shahed во Львовской области и восемь – в Никопольском районе Днепропетровской области.
Четыре вражеских снаряда попали по открытой территории в Чугуеве Харьковской области.
Ракеты типа С-300 оккупанты выпустили по Николаеву и Запорожской области.
В Николаеве разрушено складское помещение, повреждено административное здание и автомобили, что стояли рядом.
Еще в одном складском помещении после попадания вспыхнул пожар.
В Запорожском районе одна из ракет повредила газовую трубу на открытой территории.
Что происходит на 255-й день войны в Украине – читайте в текстовой трансляции Фактов ICTV.
В Соединенных Штатах Америки пообещали предоставить Украине необходимую военную помощь для проведения контрнаступления ВСУ и освобождения Херсона.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге во время визита в Украину.
По его словам, деоккупация Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках неанонсированного визита.
В пятницу, 4 ноября, в Украину с визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.
Он встретился с главой государства Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Салливана ознакомили с оперативной ситуацией на фронте, ключевыми потребностями украинской армии, проинформировали о последствиях ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.
Также во время встречи участники затронули вопросы результатов и перспектив работы зернового соглашения.
Ядерная риторика РФ является неприемлемой. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Большой семерки и главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля.
— Безответственная ядерная риторика России неприемлема. Любое применение химического, биологического или ядерного оружия России будет иметь серьезные последствия. Мы также исключаем ложные утверждения России, что Украина готовит радиологическую “грязную бомбу”. Проверки Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что эти обвинения безосновательны, и мы высоко ценим открытость Украины, — отмечается в тексте заявления.
Российские войска обстреляли еще одно из предприятий ДТЭК Энерго. Это уже 12-я вражеская атака на энергетические предприятия Энерго за последний месяц.
По предварительной информации, пострадавших нет.
– В результате вражеского удара энергетическое оборудование предприятия получило существенные повреждения. После окончания обстрелов работники предприятия оперативно приступят к устранению последствий и возобновлению работы, – говорится в сообщении.
В пятницу, 4 ноября, украинские защитники сбили две российские крылатые ракеты типа Калибр.
Об этом сообщило Воздушное командование Юг. Одну вражескую ракету ВСУ уничтожили над Херсонщиной, другую – над Николаевщиной.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за очередной пакет военной поддержки на общую сумму около $400 млн.
— Благодарю президента Джо Байдена и народ США за очередной пакет военной помощи на $400 млн. За бронетехнику, которая поможет нам освобождать украинскую землю. Ценим эту неизменную поддержку, – подчеркнул глава государства.
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.
Помощь будет включать 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.
Служба безопасности Украины арестовала имущество президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы.
Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд грн.
– В ходе расследования сотрудники СБУ установили, что руководитель Мотор Сичи является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО Мотор Банк. Также разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день самые тяжелые бои на востоке Украины идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако самая горячая точка – это район города Угледар (Донецкая область).
Об этом пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.
Он отметил, что восточный фронт остается главным эпицентром войны.