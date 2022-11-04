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Факты / Україна

Помогал оккупантам воровать зерно: СБУ задержала депутата в Харьковской области

Евгения Грейс, редактор ленты
Подтверждено
СБУ затримала депутата на Харківщині
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала депутата одного из поселковых советов Купянского района Харьковщины за пособничество россиянам в похищении украинского зерна.

Мужчина еще в начале вторжения одним из первых перешел на сторону оккупантов.

Будучи владельцем нескольких агропредприятий, он предложил россиянам свои логистические склады для базирования и ремонта военной техники, а также предоставлял топливо и помогал вывозить в РФ украинское зерно.

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Мужчина перерегистрировал свой бизнес в оккупационной администрации и платил налоги РФ.

Почти весь собранный урожай он отдавал захватчикам, а что оставалось – продавал в России.

Депутат был задержан во время зачистки после деоккупации региона. Ему сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время решается вопрос о содержании под стражей в качестве меры пресечения.

Напомним, в Луганской области задержали шпионку ФСБ России, которая пыталась стать двойным агентом.

Источник: СБУ
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