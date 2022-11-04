Листопад, 04 в 11:26

Служба безпеки України затримала депутата однієї з селищних рад Куп’янського району Харківщини за пособництво росіянам у викраденні українського зерна.

Чоловік ще на початку вторгнення одним із перших перейшов на бік окупантів.

Будучи власником кількох агропідприємств, він запропонував росіянам свої логістичні склади для базування та ремонту військової техніки, а також надавав паливо та допомагав вивозити до РФ українське зерно.

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Чоловік переєстрував свій бізнес в окупаційній адміністрації і сплачував податки РФ.

Майже увесь зібраний урожай він віддавав загарбникам, а що залишалося – продавав у Росії.

Депутата затримали під час зачистки після деокупації регіону. Йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі вирішується питання щодо тримання під вартою як запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Луганщині затримали шпигунку ФСБ Росії, яка намагалась стати подвійним агентом.