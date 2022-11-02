СБУ задержала российскую шпионку, которая пыталась стать двойным агентом
Контрразведка СБУ задержала агентку ФСБ России в Луганской области.
Женщина притворялась украинской патриоткой и пыталась втереться в доверие Службы безопасности Украины. В то же время она выполняла задачи спецслужб РФ и собирала данные об ВСУ в Луганской области. Полученную информацию она передавала российскому куратору, которого идентифицировала СБУ.
Служба безопасности установила, что в 2019 году женщину завербовало подконтрольное России так называемое МГБ ЛНР, и сорвало планы российской шпионки и ее боссов.
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СБУ задержала российскую шпионку, которая пыталась стать двойным агентом / 3 фотографии
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Напомним, СБУ задержала диверсанта, который готовил взрывы на Одесской железной дороге.