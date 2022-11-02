СБУ сообщила о подозрении дочери экс-министра обороны Украины
Сотрудники СБУ разоблачили на антиукраинской деятельности дочь экс-министра обороны Украины (2012-2014 гг).
По данным следствия, она руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России.
— Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, — сообщили в СБУ.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.
Отметим, что в 2012-2014 годах, то есть при президентстве Виктора Януковича, Министерство обороны Украины возглавлял Павел Лебедев.
В июне суд арестовал и передал в управление АРМА 645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежавших семье Лебедева.
Общая стоимость этого имущества составила около 650 млн грн.