Ноябрь, 02 в 15:16

Сотрудники СБУ разоблачили на антиукраинской деятельности дочь экс-министра обороны Украины (2012-2014 гг).

По данным следствия, она руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России.

— Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, — сообщили в СБУ.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

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Отметим, что в 2012-2014 годах, то есть при президентстве Виктора Януковича, Министерство обороны Украины возглавлял Павел Лебедев.

В июне суд арестовал и передал в управление АРМА 645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежавших семье Лебедева.

Общая стоимость этого имущества составила около 650 млн грн.