Ноябрь, 04 в 7:31

По дорогам Херсонской области активно двигаются грузовые и легковые автомобили с награбленным имуществом.

Об усиленном движении на дорогах временно захваченного региона 4 ноября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, больше всего ограблений зафиксировано в Бериславе и близлежащих населенных пунктах.

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С местных предприятий обслуживания электросетей российские захватчики вывозят имущество и ремонтную базу.

Кроме того, в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки – Новая Каховка Херсонской области оккупанты похищают и вывозят в неизвестном направлении местных жителей.

К слову, такое же происходит в Песках Луганской области. Там после фильтрационных мероприятий, организованных представителями так называемой военной комендатуры, исчезли почти 30 человек.

В Тополевке Херсонской области россияне используют в качестве живого щита местную школу и детский сад.

В учебных заведениях разместились около трехсот солдат вместе с техникой.

Между тем, в РФ вводят дополнительные меры безопасности и усиливают полицейский режим.

По данным украинской стороны, подобные факты зафиксированы, в частности, в Приморском крае.

Так, во Владивостоке власти готовятся к возможным протестам, потому что местное население возмущено мобилизационными мероприятиями и значительными потерями среди жителей региона во время войны в Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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