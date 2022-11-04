Дороги завантажені: окупанти вантажівками вивозять награбоване з Херсонщини

Листопад, 04 в 7:31

Дорогами Херсонської області активно рухаються вантажні та легкові автомобілі з награбованим майном.

Про посилений рух на автошляхах тимчасово захопленого регіону 4 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, найбільше пограбувань зафіксовано в Бериславі та прилеглих населених пунктах.

Зараз дивляться

Із місцевих підприємств обслуговування електромереж російські загарбники вивозять майно та ремонтну базу.

Крім того, у населених пунктах уздовж автошляху Олешки – Нова Каховка Херсонської області окупанти викрадають та вивозять у невідомому напрямку місцевих жителів.

До слова, таке ж відбувається в Пісках Луганської області. Там після фільтраційних заходів, які влаштували представники так званої військової комендатури, зникло майже 30 людей.

У Тополівці Херсонської області росіяни використовують як живий щит місцеву школу та дитячий садок.

У навчальних закладах розмістились близько трьохсот солдатів разом із технікою.

Тим часом у РФ запроваджують додаткові заходи безпеки та посилюють поліцейський режим.

За даними української сторони, такі факти зафіксовані, зокрема, в Приморському краї.

Так, у Владивостоці влада готується до можливих протестів, тому що місцеве населення обурене мобілізаційними заходами та значними втратами серед жителів регіону під час війни в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.