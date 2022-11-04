На юге ВСУ сбили две российские крылатые ракеты Калибр

Ноябрь, 04 в 20:08

В пятницу, 4 ноября, украинские защитники сбили две российские крылатые ракеты типа Калибр.

Об этом сообщило Воздушное командование Юг.

Одну вражескую ракету ВСУ уничтожили над Херсонщиной, другую – над Николаевщиной.

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— Около 16:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг сбиты две крылатые ракеты типа Калибр, которыми российские оккупационные войска атаковали Украину с акватории Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия использует Курскую АЭС для хранения ракетного вооружения и дронов.

По данным разведки, в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия Курскатомэнергоремонт в районе поселка Иванино Курской области представители Вооруженных сил РФ завозили ракеты к комплексам С-300.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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