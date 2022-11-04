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Факти / Україна

На півдні ЗСУ збили дві російські крилаті ракети Калібр

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ракета

У п’ятницю, 4 листопада, українські захисники збили дві російські крилаті ракети типу Калібр.

Про це повідомило Повітряне командування Південь.

Одну ворожу ракету ЗСУ знищили над Херсонщиною, іншу – над Миколаївщиною.

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– Близько 16:00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь збито дві крилаті ракети типу Калібр, якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Росія використовує Курську АЕС для зберігання ракетного озброєння і дронів.

За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськатоменергоремонт в районі селища Іваніно Курської області представники Збройних сил РФ завозили ракети до комплексів С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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