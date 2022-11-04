На півдні ЗСУ збили дві російські крилаті ракети Калібр
У п’ятницю, 4 листопада, українські захисники збили дві російські крилаті ракети типу Калібр.
Про це повідомило Повітряне командування Південь.
Одну ворожу ракету ЗСУ знищили над Херсонщиною, іншу – над Миколаївщиною.
– Близько 16:00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь збито дві крилаті ракети типу Калібр, якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря, – йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що Росія використовує Курську АЕС для зберігання ракетного озброєння і дронів.
За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськатоменергоремонт в районі селища Іваніно Курської області представники Збройних сил РФ завозили ракети до комплексів С-300.
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