Ноябрь, 04 в 12:41

Австрийский военный аналитик Том Купер проанализировал, что происходит на разных участках фронта в Украине.

Говоря о ситуации на Донбассе, он заметил, что три месяца российского штурма Бахмута привели к кардинальным изменениям на этом участке линии фронта.

По словам аналитика, он не видел ни одной более глупой и бессмысленной “военной операции” такого рода со времен идиотизма Корпуса стражей исламского государства, известной как операция Кербала-4 в декабре 1986 года (наступательная операция Ирана в ирано-иракской войне на южном фронте, которая была плохо спланирована, — Ред.)

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Том Купер напомнил, что дальше на восток/юго-восток уже восемь месяцев россияне штурмуют Авдеевку, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровку.

Однако ВСУ на Востоке успешно отбивают атаки оккупантов. Аналитик даже шутит, что некоторые из российских описаний штурма Павловки, который также был отбит, напоминают ему отрывки из произведения Война и мир, где объяснением неудачи захвата села была якобы непогода и темнота ночи.

В целом аналитик объясняет, что стратегия РФ здесь похожа на то, что зачем пытаться делать что-то новое, когда можно продолжать разбазаривать тысячи мобилизованных резервистов, чтобы укреплять провал.

Комментируя ситуацию на Юге, в частности о якобы уходе россиян от Херсона, Том Купер отметил, что там по-прежнему остается много войск РФ, а Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по целям в районе Антоновского моста.

Кроме того, Том Купер обратил внимание на то, что после того, как не удалось мобилизовать даже 90 тыс. резервистов из-за полной дезорганизации, вызванной повсеместной коррупцией, в России стартовал осенний призыв.

Он предположил, что 120 тыс. призывников отправят воевать в Украину.

Также аналитик напомнил, что ракетное наступление Суровикина (командующего оккупационными силами РФ, — Ред.) продолжается.

Бывают дни с большой активностью (например, 31 октября, когда над Украиной были сбиты 44 из 55 российских крылатых ракет), а есть относительно спокойные, так называемые промежуточные.

Источник: Том Купер