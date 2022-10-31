Октябрь, 30 в 23:56

Российские войска пытаются взять Бахмут в Донецкой области, но безуспешно.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

– Уже несколько недель продолжаются безуспешные попытки российских войск взять Бахмут. Это уже стало какой-то личной амбицией Пригожина, который со своей ПВК Вагнера пытается достичь какого-то успеха. Им это не удается, они несут потери. На этой неделе украинским военным удалось выйти в локальные контратаки и довольно болезненно “укусить” противника, но они все равно продолжают наносить удары артиллерийскими средствами, минометами, — рассказал Мусиенко.

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По словам эксперта, на Авдеевском направлении наблюдается такая же ситуация.

Россияне бьют по укрепленным позициям ВСУ, пытаются пройти, но почти каждая атака заканчивается для них значительными потерями.

Мусиенко добавил, что это единственные направления, где российские войска еще сохраняют способность вести “бессмысленные наступательные действия”.