Листопад, 04 в 12:41

Австрійський військовий аналітик Том Купер проаналізував, що відбувається на різних ділянках фронту в Україні.

Говорячи про ситуацію на Донбасі, він зауважив, що три місяці російського штурму Бахмута призвели до кардинальних змін на цій ділянці лінії фронту.

За словами аналітика, він не бачив жодної дурнішої та безглуздої “військової операції” такого роду з часів ідіотизму Корпусу вартових ісламської держави, найвідомішого як операція Кербала-4 у грудні 1986 року (наступальна операція Ірану в ірано-іракській війні на південному фронті, яка була погано спланована, – Ред.)

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Том Купер нагадав, що далі на схід/південний схід вже вісім місяців росіяни штурмують Авдіївку, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівку.

Однак ЗСУ на Сході успішно відбивають атаки окупантів. Аналітик навіть жартує, що деякі з російських описів штурму Павлівки, який також було відбито, нагадують йому уривки з твору Війна і мир, де поясненням невдачі захоплення села була начебто негода і темрява ночі.

Загалом аналітик пояснює, що стратегія РФ тут схожа на те, навіщо намагатися робити щось нове, коли можна продовжувати розбазарювати тисячі мобілізованих резервістів, щоб зміцнювати провал.

Коментуючи ситуацію на Півдні, зокрема про начебто відхід росіян від Херсону, Том Купер зауважив, що там, як і раніше, залишається багато військ РФ, а Збройні сили України продовжують завдавати ударів по цілях в районі Антонівського мосту.

Крім того, Том Купер звернув увагу на те, що після того, як не вдалося мобілізувати навіть 90 тис. резервістів через повну дезорганізацію, спричинену повсюдною корупцією, в Росії стартував осінній призов.

Він припустив, що 120 тис. призовників відправлять воювати в Україну.

Також аналітик нагадав, що ракетний наступ Суровікіна (командувача окупаційних сил РФ, – Ред.) продовжується.

Бують дні з великою активністю (наприклад, 31 жовтня, коли над Україною було збито 44 з 55 російських крилатих ракет), а є відносно спокойні, так звані проміжні.

Джерело: Том Купер