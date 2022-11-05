Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе — глава ОВА

Ноябрь, 04 в 23:21

Вечером 4 ноября Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Борзов. На территории области с 21:42 объявлена воздушная тревога.

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Отметим, что ВСУ уже сбили ударные дроны-камикадзе в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким поделился кадрами пылающих вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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