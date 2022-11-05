Над Николаевщиной сбили дроны-камикадзе: Ким поделился видео

Ноябрь, 04 в 22:44

В Николаевской области украинские военные сбили в небе ударные дроны-камикадзе, запущенные российскими оккупантами для ударов по местной инфраструктуре.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился кадрами горящих вражеских беспилотников. На кадрах можно заметить, как дымятся беспилотники оккупантов.

— Когда спрашивают, как у вас дела… ответ — как обычно, — отметил Виталий Ким.

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