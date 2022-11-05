Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе – глава ОВА
Ввечері 4 листопада Росія атакувала Вінницьку область дронами-камікадзе.
Про це заявив очільник ОВА Сергій Борзов. На території області з 21:42 оголошена повітряна тривога.
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Зазначимо, що ЗСУ вже збили ударні дрони-камікадзе у Миколаївські області. Очільник ОВА Віталій Кім поділився кадрами ворожих безпілотників, які палають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.
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