Ноябрь, 04 в 17:40

Служба безопасности Украины арестовала имущество президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы.

Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд грн. Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов.

– В ходе расследования сотрудники СБУ установили, что руководитель Мотор Сичи является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО Мотор Банк. Также разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций, — говорится в сообщении.

Напомним, в СБУ подтвердили задержание президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия 23 октября.

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Обоим объявлено подозрение по двум статьям УКУ – ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

Дело касается незаконной поставки Мотор Сичью товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.