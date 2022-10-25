Октябрь, 25 в 10:37

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допускает обмен задержанного президента предприятия Мотор Сич Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных.

Об этом Подоляк заявил в интервью каналу Новое время.

По его словам, в ОПУ положительно восприняли новость о задержании Богуслаева, как и любого, кого обвиняют по ст. 111 УК — госизмена.

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Михаил Подоляк не исключил, что задержанный Вячеслав Богуслаев может обменяться на украинских пленных.

— Будем делать все что угодно. И эти субъекты тоже могут попасть в обменный список… Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того, чтобы забрать своих пацанов, — сказал Подоляк.

Пока еще никакого решения не принимали.

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Ранее в СБУ подтвердили задержание президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

Обоим объявлено подозрение по двум статьям УКУ – ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

Дело касается незаконных поставок корпорацией Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.