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Факти / Україна

СБУ заарештувала майно президента Мотор Січі Богуслаєва на майже 1 млрд грн

Валентина Чорна, редакторка стрічки
СБУ затримали президента Мотор Січі
Фото: СБУ

Служба безпеки України арештувала майно президента АТ Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства Олега Дзюби.

Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн.

Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.

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– В ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник Мотор Січі є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ Мотор Банк. Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в СБУ підтвердили затримання президента Мотор Січі В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства 23 жовтня.

Обом оголошено підозру за двома статтями ККУ – ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Справа стосується незаконного постачання Мотор Січчю товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Суд обрав фігурантам міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: СБУ
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