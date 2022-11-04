Ноябрь, 04 в 6:06

Ночью 4 ноября в Чугуеве Харьковской области прогремели мощные взрывы.

Очевидцы насчитали шесть громких звуков.

Официальных комментариев от властей города и области пока не поступало.

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Взрывы раздались через несколько минут после объявления воздушной тревоги в 03:33.

Разрешили людям покинуть укрытия в 04.09.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.