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Факты / Україна

Шесть громких звуков среди ночи: в Чугуеве раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 4 ноября в Чугуеве Харьковской области прогремели мощные взрывы.

Очевидцы насчитали шесть громких звуков.

Официальных комментариев от властей города и области пока не поступало.

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Взрывы раздались через несколько минут после объявления воздушной тревоги в 03:33.

Разрешили людям покинуть укрытия в 04.09.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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