Шесть громких звуков среди ночи: в Чугуеве раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Ночью 4 ноября в Чугуеве Харьковской области прогремели мощные взрывы.
Очевидцы насчитали шесть громких звуков.
Официальных комментариев от властей города и области пока не поступало.
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Взрывы раздались через несколько минут после объявления воздушной тревоги в 03:33.
Разрешили людям покинуть укрытия в 04.09.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.
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