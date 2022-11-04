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Факти / Україна

Шість гучних звуків серед ночі: у Чугуєві пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 4 листопада в Чугуєві Харківської області пролунали потужні вибухи.

Очевидці нарахували шість гучних звуків.

Офіційних коментарів від влади міста та області поки що не надходило.

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Вибухи пролунали за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги о 03:33.

Дозволили людям покинути укриття о 04.09.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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