Шість гучних звуків серед ночі: у Чугуєві пролунали вибухи

Листопад, 04 в 6:06

Уночі 4 листопада в Чугуєві Харківської області пролунали потужні вибухи.

Очевидці нарахували шість гучних звуків.

Офіційних коментарів від влади міста та області поки що не надходило.

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Вибухи пролунали за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги о 03:33.

Дозволили людям покинути укриття о 04.09.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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