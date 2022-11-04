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В Украину прибыл министр юстиции Германии Марко Бушман.

Информация о визите главы немецкого ведомства появилась 4 ноября в Twitter.

Wir stehen fest an der Seite der #Ukraine. Bundesjustizminister @MarcoBuschmann ist gestern Abend zu einem Besuch des Landes aufgebrochen. Klar ist: Wir unterstützen finanziell, militärisch und humanitär — und werden das auch weiter tun. Freiheit und Recht geben wir nicht auf! pic.twitter.com/SQVWoGQEkA — Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 4, 2022

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Как уточнили в министерстве, Марко Бушман выехал еще прошлой ночью, чтобы посетить Украину.

Министр юстиции Германии своим визитом намерен подтвердить, что ФРГ крепко стоит на стороне Украины.

– Мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку – и будем делать это дальше. Мы не откажемся от свободы и справедливости! – отметили в ведомстве.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Bundesministerium der Justiz

Фото: Bundesministerium der Justiz