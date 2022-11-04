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Факты / Україна

Подтвердить крепкую поддержку Украины: в Киев прибыл министр юстиции Германии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтвердить крепкую поддержку Украины: в Киев прибыл министр юстиции Германии

В Украину прибыл министр юстиции Германии Марко Бушман.

Информация о визите главы немецкого ведомства появилась 4 ноября в Twitter.

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Как уточнили в министерстве, Марко Бушман выехал еще прошлой ночью, чтобы посетить Украину.

Министр юстиции Германии своим визитом намерен подтвердить, что ФРГ крепко стоит на стороне Украины.

– Мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку – и будем делать это дальше. Мы не откажемся от свободы и справедливости! – отметили в ведомстве.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Bundesministerium der Justiz

Фото: Bundesministerium der Justiz

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