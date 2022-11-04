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Факти / Україна

Засвідчити міцну підтримку України: до Києва прибув міністр юстиції Німеччини

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Засвідчити міцну підтримку України: до Києва прибув міністр юстиції Німеччини

До України прибув міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Інформація про візит очільника німецького відомства з’явилася 4 листопада у Twitter.

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Як уточнили в міністерстві, Марко Бушманн виїхав ще минулої ночі, щоб відвідати Україну.

Міністр юстиції Німеччини своїм візитом має намір засвідчити, що ФРН міцно стоїть на боці України.

– Ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку – і робитимемо це надалі. Ми не відмовимося від свободи й справедливості! – зазначили у відомстві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Bundesministerium der Justiz

Фото: Bundesministerium der Justiz

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