Засвідчити міцну підтримку України: до Києва прибув міністр юстиції Німеччини
До України прибув міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.
Інформація про візит очільника німецького відомства з’явилася 4 листопада у Twitter.
Wir stehen fest an der Seite der #Ukraine. Bundesjustizminister @MarcoBuschmann ist gestern Abend zu einem Besuch des Landes aufgebrochen. Klar ist: Wir unterstützen finanziell, militärisch und humanitär – und werden das auch weiter tun. Freiheit und Recht geben wir nicht auf! pic.twitter.com/SQVWoGQEkA
— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 4, 2022
Як уточнили в міністерстві, Марко Бушманн виїхав ще минулої ночі, щоб відвідати Україну.
Міністр юстиції Німеччини своїм візитом має намір засвідчити, що ФРН міцно стоїть на боці України.
– Ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку – і робитимемо це надалі. Ми не відмовимося від свободи й справедливості! – зазначили у відомстві.
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Джерело: Bundesministerium der Justiz