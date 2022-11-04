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До України прибув міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Інформація про візит очільника німецького відомства з’явилася 4 листопада у Twitter.

Wir stehen fest an der Seite der #Ukraine. Bundesjustizminister @MarcoBuschmann ist gestern Abend zu einem Besuch des Landes aufgebrochen. Klar ist: Wir unterstützen finanziell, militärisch und humanitär – und werden das auch weiter tun. Freiheit und Recht geben wir nicht auf! pic.twitter.com/SQVWoGQEkA — Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 4, 2022

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Як уточнили в міністерстві, Марко Бушманн виїхав ще минулої ночі, щоб відвідати Україну.

Міністр юстиції Німеччини своїм візитом має намір засвідчити, що ФРН міцно стоїть на боці України.

– Ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку – і робитимемо це надалі. Ми не відмовимося від свободи й справедливості! – зазначили у відомстві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Bundesministerium der Justiz

Фото: Bundesministerium der Justiz